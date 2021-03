Hasiči ze spolku Oprechtice uspořádali o víkendu náborovou kampaň do registru dárců kostní dřeně. Chtějí tak pomoct osmatřicetiletému Stanislavu Pielovi z Malesic, který onemocněl akutní leukémií.

Náborová akce na pomoc osmatřicetiletému Stanislavu Pielovi z Malesic, který onemocněl akutní leukémii. | Foto: Václav Pejsar

Podle předsedy spolku Oprechtice Firesport team Václava Pejsara se do registru zapsalo deset potenciálních dárců. „Všem moc děkujeme. Zejména v této nelehké době je snaha pomoci ještě cennější. Zájemců bylo ve skutečnosti více, ale bohužel se někteří nemohli ze zdravotních důvodů registrovat,“ zalitoval. Doplnil, že další možnost se evidovat do registru bude 21. srpna, a to na charitativní akci. Ta se uskuteční na fotbalovém hřišti v Zahořanech.