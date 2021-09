„Ten jsme zvolili nejen kvůli značce motorky zobrazené na jednom z autorových obrazů, ale je v tom i druhý plán. Slovo ve mně evokuje dětství, období rošťáren, nevinnosti a barev,“ uvedla kurátorka Lucie Šiklová na středeční vernisáži. Podle jejího názoru jsou obrazy radostné a tajemné zároveň.

Výstava potrvá do 12. listopadu. V září a říjnu sem návštěvníci mohou denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, v listopadu pak pouze v pracovní dny a otevírací doba je zkrácená o hodinu.