Doprava je svedena do jednoho jízdního pruhu a řídí ji semafory. Ve středu krátce po poledni se tvořily na obou stranách kolony, směrem od Kdyně fronta sahala skoro až k náměstí.

Rekonstrukce na silnici první třídy začaly před třemi týdny a potrvají do konce října, za příznivého počasí ještě také v listopadu. Po zimní přestávce budou práce pokračovat až do příštího května. Akci má na starosti Ředitelství silnici a dálnic a podle jeho mluvčího Adama Kolouška dostane komunikace nový povrch, upraví se chodníky, autobusové zastávky i odvodňovací systém vozovky.

Se zdržením musejí počítat řidiči, kteří jedou ze Kdyně do Brnířova. Dělníci opravují zhruba kilometrový úsek na hlavním tahu směrem do Klatov a doprava je řízena kyvadlově. V místech se i mimo špičku tvoří kolony.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.