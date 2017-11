OBRAZEM: Bývalá rota v Maxově jde do dražby, obec ji nechce

Maxov – „Ano, máme dražební vyhlášku na našem úřadě,“ potvrdil tento fakt všerubský starosta Václav Bernard, kterému celá situace není lhostejná.

Areál Maxov u Všerub se skládá z budov, vedlejších staveb a venkovních úprav, jež jsou realizovány na pozemcích jiného vlastníka, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Majitelem budov stojících na těchto pozemcích je Oldřich Chudárek, který dle našich informací v současné době žije na Moravě, trvalé bydliště má však hlášené ve Všerubech u Maxova.

Celý objekt se stal předmětem ocenění, jelikož je na něj vedena dražební vyhláška, respektive na majitele objektu, Chudárka.

V dřívějších dobách byl areál využíván pohraniční policií. Pravdou je, že celkový stav objektu je v současné době skutečně špatný. Budovy, které jsou součástí areálu a jdou tím pádem i do dražby, jsou staré několik desítek let a tím, že o ně není žádným způsobem pečováno, jejich stav je čím dál tím horší.

Například budova u vjezdu je stará zhruba 87 let, garáž přibližně 52 let a kotelna přibližně 40 let.

Cena předmětu dražby byla vyčíslena na základě znaleckého posudku z 12. října letošního roku, který předmět dražby ocenil celkovou částkou 1 285 000 korun. Nejnižší podání u předmětu dražby činí 836 tisíc korun a minimální příhoz tisíc korun. Dražební jistota byla stanovena na částku 50 tisíc korun.

Prohlídky předmětu dražby jsou naplánovány ve dvou termínech. První prohlídka proběhne ve čtvrtek 16. listopadu v 10:00 hodin, druhá prohlídka o den později, v pátek 17. listopadu, taktéž od 10:00 hodin. Zájemci o prohlídku se sejdou v Maxově č. p. 39.

Dražba bude uskutečněna ještě v letošním roce elektronicky a začne v úterý 12. prosince v 10:00 hodin. Od tohoto okamžiku mohou účastníci dražby činit podání. Dražba bude ukončena téhož dne ve 12:00 hodin.

„Cena, která je v dražební vyhlášce uvedena, je dle mého názoru přemrštěná. Nejsem si tedy jistý, zda k vydražení dojde hned v prvním kole dražby. V případě, že cena půjde dolů, tak my jako obec bychom o areál měli určitě zájem. Samozřejmě nám není lhostejné, co zde v budoucnu bude. Tím, že bychom zakoupili tyto nemovitosti, bychom vyřešili však pouze část problému.

Nutné je zakoupení objektu současně i s pozemky, na kterých nemovitosti stojí. A to by nás přišlo na skutečně velké peníze a to si v současné situaci nemůžeme dovolit, už kvůli jiným záměrům obce, které máme již do budoucna naplánované.

V případě, že by stát dal povolení k bezúplatnému převodu pozemků do našeho vlastnictví, tak bychom uvažovali o přihlášení se do dražby a o následném vydražení pozemků. Bohužel za těchto podmínek se do dražby nepřihlásíme, je to strašně drahé,“ vyjádřil se k celé situaci starosta Bernard.

Všeruby již jednaly s ÚPZS ve věcech majetkových ohledně bezúplatného převodu pozemků do vlastnictví obce, bohužel bez úspěchu. Bezúplatný převod nebyl v žádném případě akceptován.

CO SI PŘEJÍ MÍSTNÍ, ABY SE S AREÁLEM V BUDOUCNU STALO?

„Já samozřejmě jednám s jedním místním obyvatelem, který o areál projevil jakýsi zájem, nicméně zkonstatoval fakt, že výše ceny je skutečně vysoká. V případě, že proběhne více kol dražby a obec v ní nakonec uspěje, tak je jedním z našich záměrů vybudovat zde plochy k bydlení,“ prozradil Bernard, který doufá, že se najde vhodný majitel, který s celým areálem Maxov nakonec naloží tím nejvhodnějším způsobem.