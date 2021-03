Je jím rýhovec pralesní, který se vyskytuje hned ve třech tamějších rezervacích. Za prvním nálezem stojí zoolog Zdeněk Papoušek, jenž se dlouhodobě věnuje výzkumu hmyzu.

Vzácného brouka našel už v roce 2015, a to v přírodní rezervaci Pleš. Nedávno však zjistil, že rýhovec pralesní se rozšířil také do přírodních rezervací Malý Zvon a Dlouhý vrch. „Bylo to pro mě překvapení. Měl jsem o to větší radost, protože ještě před rokem 2015 se rýhovec pralesní nacházel jenom na pěti místech České republiky,“ sdělil Papoušek. Nejbližší lokalita výskytu brouka je u Hluboké nad Vltavou, což je zhruba 140 kilometrů vzdušnou čarou od Českého lesa.

Rýhovec pralesní je brouk menší než jeden centimetr, který žije skrytě, často tak může uniknout pozornosti. K vývoji larev i svému životu potřebuje staré tlející stromy dostatečného průměru, které v našich lesích zpravidla chybějí. Také proto se domovem pro kriticky ohroženého živočicha stávají místa ponechaná přírodě. Právě rezervace Pleš, Malý Zvon a Dlouhý vrch mezi ně patří, nabízejí totiž dostatek mrtvého dřeva.

Brouk nejčastěji osidluje kmeny jedlí, smrků, ale i dubů, lip, olší a topolů. „Navzdory novým nálezům posledních let jde o vymírající a velmi lokálně se vyskytující druh. To je také důvod, proč je zařazen mezi prioritní evropsky významné druhy, k jejichž ochraně vznikají evropsky významné lokality. Jeho přítomnost v Českém lese je nezvratným dokladem, že zdejší rezervace mají nevšední přírodní hodnotu,“ uzavřel Papoušek.