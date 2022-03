„Od roku 2019, kdy jsme začali provozovat zdravotnickou dopravní službu, obnovujeme průběžně vozový park. Letos pořizujeme tři nové sanitní vozy. Dva standardní s vestavbou do Volkswagenu Transporter 6 a jeden Volkswagen Crafter, který bude přizpůsoben pro převoz obézních pacientů s nadměrnou hmotností,“ popisuje ředitel nemocnice Petr Hubáček.

Karoserie Crafteru je širší i delší. Do vozu se tak vejde větší lůžko, které bude navíc možné posouvat nejen podélně, ale i do strany. „Běžně se lůžko jen zasune a je trvale u boku vozu. V této sanitce ho bude možné posunout do středu. Hlavně proto, aby zdravotník mohl, pokud to bude potřeba, k pacientovi z obou stran. Druhým důvodem jsou jízdní vlastnosti vozu, pokud by se jednalo o skutečně velmi těžkého pacienta,“ říká vedoucí řidič zdravotnické dopravní služby Domažlické nemocnice Miloslav Kundrát.

Dále bude interiér vozu dovybavenou například navijákem, který pomůže řidiči dostat lůžko s pacientem do vozidla. A také samotné lůžko bude mít nadstandardní nosnost. Přibývá totiž pacientů s hmotností nad 250, nebo dokonce nad 300 kilogramů. Ještě před několika lety ošetřila ročně Domažlická nemocnice jednotky takových pacientů. Loni už jich bylo kolem dvaceti a navíc se tito pacienti i vzhledem k souvisejícím chronickým potížím (loni i v souvislosti s pandemií covid) do nemocnice častěji vracejí nebo potřebují opakovaná vyšetření.

Současné sanitky mají lůžka s nosností do 250 kilogramů. I pro pacienty blížící se této hmotností jsou ale úzká a manipulace s nimi je komplikovaná. Pokud je tedy potřeba převézt takového pacienta k vyšetření nebo ošetření nebo mezi nemocnicemi v takzvaném sekundárním převozu, využívá se v Plzeňském kraji buď speciální vůz zdravotnické záchranné služby nebo s převozem pomáhají hasiči.

Zdravotnická dopravní služba Domažlické nemocnice působí především v domažlickém okrese, ale její vozy jsou velmi často k vidění i na Klatovsku, jižním Plzeňsku a v Plzni, kam vozí pacienty na specializovaná vyšetření. „Pokud by byla potřeba, budeme připraveni poskytnout naší XXL sanitu i k převozu pacientů v jiných regionech. Samozřejmě ale nebude sloužit jen pro převoz právě obézních pacientů. Takový podíl jich v naší populaci naštěstí zatím není, byť samozřejmě přibývají. Bude vozit hlavně běžné pacienty,“ doplňuje ředitel nemocnice Petr Hubáček.