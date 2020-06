Po obchvatu, který pomůže zklidnění dopravy v Holýšově, by se měli řidiči projet podle termínů Ředitelství silnic a dálnic až v roce 2031.

Obchvat kolem Holýšova. | Foto: Foto: ŘSD

Do té doby musí projekt spadající do souboru staveb, který řeší kompletní přeložku hlavního tahu – silnice I. třídy číslo 26 – od Nýřan po obec Staňkov, projít řadou administrativních kroků. Do tří let by se tak mělo vydat územní rozhodnutí, do roku 2026 stavební povolení, další dva roky potrvá než se vyhlásí výběrové řízení a zahájí se stavba a uvedení do provozu pak připadne na rok 2031.