Pro turisty a cyklisty je to dobrá zpráva. Od tohoto víkendu začínají jezdit autobusy na Čerchov a Šumavu. Provoz na vrchol Českého lesa však bude v létě částečně omezený, a to kvůli demolici bývalých vojenských objektů.

Ilustrační foto | Foto: Svazek měst a obcí Krkonoše

Spoj z Domažlic na Šumavu vyjede poprvé v sobotu. Od místního nádraží v Poděbradově ulici vyráží v 7.15 a směřuje do Kdyně, Klatov, Čachrova, na Gerlovu Huť, do Prášil, Srní, na Modravu a Kvildu. Cyklobusy budou fungovat až do 26. září, včetně státních svátků. „Každý pobere dvaadvacet kol. Na lince platí klasický tarif krajské integrované dopravy,“ sdělil mluvčí radnice Josef Babor. Doplnil, že od 13. června platí nový jízdní řád, takže odjezd z chodské metropole bude už v 7.08.