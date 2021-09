Vedení Kolovče oslovili zástupci firmy meridian Nová Energie, že by v okolí městyse rádi postavili dvě větrné elektrárny. Podnikatelé si vytipovali lokalitu směrem na Močerady. „Podmínkou je, že by se elektrárny nacházely kilometr od posledního domu. Potřebujeme plochu o velikosti čtyř tisíc metrů čtverečních. Stožár je sto padesát metrů vysoký. Každá lopatka má sedmdesát metrů,“ vyčíslil jednatel společnosti Radim Lauer.

Větrné elektrárny.Zdroj: Deník/Veronika BernardováDoplnil, že výkon elektrárny činí 4,7 megawattu. Podle odhadů by investice vyšla na čtvrt miliardy korun. „K takovému záměru samozřejmě potřebujeme souhlas zastupitelstva,“ zdůraznil Lauer.

Proto se tento týden konalo v Kolovči mimořádné jednání zastupitelstva, kam dorazili i občané. „Je to citlivá záležitost, ať už kvůli změně krajinného rázu, nebo našim obyvatelům. Zatím jsme na úplném začátku. Dostali jsme od firmy nabídku, o níž jsme diskutovali. Nechceme nic uspěchat, proto si zmapujeme podobné stavby v kraji a zjistíme, jak fungují,“ sdělil starosta městyse Václav Pergl.

Pozemky, na nichž by se elektrárny nacházely, jsou v soukromém vlastnictví. Firma meridian Nová Energie by je nechtěla koupit, ale pouze pronajmout. Peníze by dostala také Koloveč, šlo by řádově o několik milionů korun. Projekt je plánovaný na 20 let. „Nebudeme rozhodovat v rozporu s většinovým názorem obyvatel. Proto jsme se jako zastupitelé shodli, že vyhlásíme referendum,“ doplnil starostas tím, že přesný termín hlasování ještě neurčili.

Jasno zatím v otázce nemá Martin Volf z Kolovče. „Je dobré využívat přírodní zdroje energie, nicméně záleží, jak bude projekt vypadat. Kdybych měl elektrárnu za zahradou, nelíbilo by se mi to,“ přiznal.

V Plzeňském kraji stojí pouze tři větrné elektrárny, dvě jsou v Damnově na Tachovsku a jedna v Dožicích na jižním Plzeňsku.

Bouřlivou diskuzi vyvolal plán vybudovat čtyři větrné elektrárny u německého městečka Bärnau, což je na dohled od okraje chráněné krajinné oblasti Český les. Česká strana je zatím proti, stejně jako většina obyvatel z Obory na Tachovsku, v jejímž sousedním katastru by měly stožáry vyrůst.