V areálu skanzenu staveb lidového stavitelství byl přichystán program nazvaný Živá řemesla v podhradí. „Využíváme toho, že už tady několik téměř desítek let stojí soubor staveb. My se snažíme jim vdechnout nový život alespoň jednou za rok. Veřejnosti představujeme, jak to tu mohlo vypadat v době, kdy chaloupky obývali jejich obyvatelé. Ti je ale nejen obývali, ale byly to také takové základny jejich obživy. Oni si zde museli spoustu věcí k životu vyrobit sami – upéct chleba, placky, měli zde zvířata, provozovali drobné živnosti nebo i více odborné jako například kovářství. To vše zde mohou návštěvníci vidět,“ uvedl za pořadatele Zdeněk Svoboda.