Péče o hospitalizované dětské pacienty, ambulantní vyšetření a ošetření závažnějších potíží, dětská neurologie, noční a víkendová pohotovost a v neposlední řadě péče o novorozence. To je rozsah činnosti dětského oddělení Domažlické nemocnice, které od jara vede v pozici primářky Lenka Dvořáková. Stará se o všechny pacienty nemocnice ve věku od 0 do 19 let. V druhé polovině roku chystá se svými kolegy i některé novinky.