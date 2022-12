Šlo o rekonstrukci křižovatky silnic třetí třídy a stavbu nového mostu, který nahradil původní most, jenž už byl v havarijním stavu. Teď se stavba, kterou mohou motoristé využívat už od října, dočkala i oficiálního otevření.

O dva měsíce dříve, než byl původní termín, byla motoristům dána k užívání dopravní stavba v obci Luženičky, konkrétně v její části Luženice. Teď se rekonstruovaná křižovatka silnic třetí třídy i zbrusu nový most dočkaly i oficiálního otevření.Zdroj: KÚ PKStavba včetně projekčních prací stála 15,38 mil. korun a byla plně hrazena z rozpočtu Plzeňského kraje. „Plzeňský kraj realizoval v roce 2022 dopravní investiční akce za celkem 545 milionů korun, které financoval z vlastního rozpočtu. Řada staveb byla také postavena z prostředků Krajské správy a údržby silnic Plzeňského kraje a další byly hrazeny z dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), což je kolem 380 milionů korun. Všechny stavby jsou řádně dokončené a je jich celkem 70,“ informoval během slavnostního otevření mostu a rekonstruovaných silnic v Luženici náměstek hejtmana Pavel Čížek.

Nový most byl vybudován na místě mostu původního o celkové délce přemostění 6,93 m a volné šířce 6,5 m s jednostranným chodníkem. Jeho mostní konstrukci tvoří plošně uložený uzavřený monolitický železobetonový rám se zavěšenými křídly. Zvýšila se i zatížitelnost mostu. V návaznosti na rekonstrukci mostu byla provedena přeložka STL plynovodu i přeložka kabelového vedení CETIN.

Mladík v Domažlicích nepřežil střet s vlakem

Rekonstruována byla rovněž křižovatka silnic III/19362 a III/19363 v celkové délce 138 m. „Z křižovatky byl odstraněn strom a došlo k šířkové úpravě jízdních pruhů. Silnice má nyní základní šířku jízdního pruhu 3,0 m a 3,25 m na hlavní trase. V celém rozsahu byla uplatněna nová konstrukce vozovky, byla provedena sanace podloží a úprava odvodnění,“ upozornil zástupce investora stavby Miroslav Doležal, generální ředitel Správy a údržby silnic PK. Nově byly také vyznačeny autobusové zastávky, chodníky, bylo provedeno osazení svislého a vodorovného značení, úprava zelených ploch a došlo i k úpravě vjezdů k sousedním nemovitostem.

„Rekonstrukce této dopravní stavby byla pro naši obec zcela zásadní. Most je umístěn uprostřed a rozděluje Luženice na dvě části. Je postaven na komunikaci směřující na nedaleký Horšovský Týn. Již dlouho jsem nezažil, aby tak rozsáhlá rekonstrukce probíhala v takovém tempu a bez větších komplikací. Jsme rádi, že můžeme most využívat již nyní, před příchodem zimního nečasu. Firma COLAS CZ a.s., jako zhotovitel, odvedla velmi dobrou práci,“ řekl starosta obce Luženičky František Kopecký.

Na likvidaci makléřky si měla najmout vraha Jonákovy manželky. Žena vinu popírá