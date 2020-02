Na slavnostní vernisáž dorazily i autorky Iva Kolorenčová a Markéta Váradiová. K vidění nejsou ale jen jejich díla. Společně s Méně zjevné se v galerii prezentuje i depozit Klubu konkretistů, konkrétně malý formát.

„Nápad na tuto kolekci vznikl minulý rok a byl inspirován sbírkou krabiček Jiřího Hůly a Jazzové sekce,“ zmínila ředitelka galerie Slávka Štrbová. Díky tomu vznikla řada děl, od grafiky přes malbu, objekt až po instalaci o formátu 21 centimetrů krát 21 centimetrů.

Dominantní však ale byla práce dvou spřízněných autorek Kolorenčové a Váradiové. Jejich umělecká díla totiž nebyla, jak název výstavy napovídá, patrná na první pohled.

„Je to například u díla Pod duhou, kde se pro zobrazení duhy využívá voda. U něj je připravený i džbánek s vodou. Stačí jen namočit prsty, cáknout přes plochu a objeví se vám duha,“ vysvětlovala Štrbová a u haptických, neboli dotykových objektů se s návštěvníky galerie rovnou zapojila. U těchto tří tmavých podstavců obsahujících kuličky s tekutými krystaly se kdokoli mohl podílet na výsledném efektu. Stačilo pouze přiložit ruce na tmavé objekty. Vlivem tepla se jejich barva postupně objevovala či bledla. „I já jsem si vyzkoušel, jak to funguje. Měl jsem akorát teplé ruce, takže se to povedlo a kuličky se zbarvily do perleťově zelené,“ zmínil účastník vernisáže Karel Novák.

Jiné práce zas vlivem tepla či chladu zjasňovaly krajinu a naopak práce Váradiové se spíše než na postupné zbarvování zaměřila na zrcadla, v nichž zachycovala světlo a hloubku prostoru. Výstava v galerii potrvá do 13. dubna.