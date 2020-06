Ovšem vzniku tohoto díla předcházelo ticho. O statisícové investici a budování kovaných bran nepadla zmínka jak při schvalování rozpočtu na rok 2020 či na jednání rady. Na posledním jednání zastupitelů z 22. června na to upozornil zastupitel Jan Löffelmann (ODS).

„Vadí mi, proč takový symbol života, které brány do nových začátků představují, byly pořízeny v takovém utajení. Nikde se o tom nehovořilo. Stálo to nějaké peníze a nebylo to uvedeno v rozpočtu, přestože se oslavy 75. výročí osvobozen připravovaly už v závěru roku 2019. Nebyla zmínka na zastupitelstvu ani v žádném usnesení v jednání z rad za celého půl roku,“ uvedl zastupitel Löffelmann na pondělním jednání s tím, že se starosta Oskar Hamrus (PRO-Kdyňsko) zmiňoval ještě o dalších terénních úpravách náměstí, které měly v té době rovněž proběhnout.

„Nové oblouky byly koncipovány v rámci oslav,“ řekla místostarosta Věra Říhová (PRO-Kdyňsko).

„Žádná položka paragrafu rozpočtové skladby nebyla překročena a cenu jsme předem konzultovali. Porovnávali jsme i jednotlivá díla, abychom nezaplatili neadekvátní cenu,“ pokračovala Říhová.

Náklady na kovářskou práci uměleckých kovářů z Kvíčovic činily 250 tisíc korun za oba oblouky, jak bylo dále řečeno na jednání zastupitelů. Mezi lidmi ale stále panuje šuškanda. „Říká se, že to stálo mnohem víc, slyšel jsem částku 500 tisíc a jednou i 750 tisíc,“ zmínil Jiří L. ze Kdyně.

Dle slov místostarostky se letošní oslavy ve Kdyni plánovaly ve velkém stylu. Odhalení nových bran mělo být třešničkou na dortu a překvapení pro obyvatele, kterým se pomníky v malých parčících na náměstí nově zpřístupnily. Do té doby pomníky oddělovaly živé ploty a nízké branky. Protože šlo podle slov Věry Říhové o něco, na co se měli lidé těšit, nepadla o kovaných branách žádná veřejná zmínka.

„Radní ale o tom informováni nebyli,“ konstatoval další zastupitel Miroslav Výškrabka (ODS).

„Radní byli obeznámeni, že se plánují terénní úpravy v rámci konceptu celého náměstí,“ odpověděla Říhová.

Co se týká úprav terénu, neměly by být velké. Chybí pouze dokončit a doplnit osvětlení kovářské práce. Z parčíku byla rovněž odstraněna stará lampa veřejného osvětlení a již zmíněné nízké branky, které okolí památníků uzavíraly.