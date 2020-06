Koupaliště vznikne namísto bývalé čističky odpadních vod. Dnes je pozemek takzvaný brownfield, který lze tímto způsobem zvelebit a zrekultivovat, což je mimo jiné i jedna z náplní projektu.

Nový volnočasový areál neřeší jen koupání v horkých letních dnech. „V současné době je v místě i křižovatka s velmi špatným rozhledem. Koncept tak počítá i s tím, že by mezi areálem koupaliště a Vrchlického ulicí by mohla vzniknout ještě jedna zóna, která by tak tvořila přechod mezi zahrádkářskou kolonií, městem a přírodou,“ objasnil architekt Ondřej Bláha, který projekt představoval veřejnosti.

Koupání i sport

Koupaliště samotné pak myslí na řadu potřeb i chutí. Bazén o velikosti 25 krát 16 metrů nabídne dvě plavecké dráhy a prostor pro rekreaci i atrakce, kterým by vévodil třicetimetrový tobogán. „Samozřejmě ty atrakce do prostoru bazénu lze přidávat postupně, lze je i ubírat, je to velmi variabilní složka a záleží i na financích,“ zmínil architekt s tím, že pro malé děti se počítá s plně odstíněným brouzdalištěm. „Je na přímém slunci bez přirozeného stínu, odstínění je na místě, aby děti nedostaly úžeh,“ vysvětlil.

V areálu vznikne ale i řada sportovních zákoutí. V jedné části se počítá se sportovní plochou, kde by se v budoucnu mohl hrát plážový volejbal. „Je to umístěné na okraji areálu, takže to umožňuje i budoucí rozšíření. V další části projekt počítá se systémem více hřišť, které by mohly fungovat po celý rok i při zavřených turniketech do koupací části. Stejně tak by mohl fungovat i bufet, který bude mít přístup zevnitř areálu i zvenku,“ popisoval dále Bláha.

Okolí bazénu doplní dvě budovy, lišit se budou vzhledem i využitím. První poslouží jako vstup, zázemí pro plavčíka i možnou výuku plavání, šatny a zázemí pro technologii. V druhé budově se návštěvníci pak budou moct občerstvit.

Areál nabídne uzavřenost, soukromí i relaxaci. Vizualizace nastínila i využití zbylého prostoru, kde vzniknou zatravněné terasy, vše bude doplněno stromky a nabídne něco pro každého – možnost slunění, odpočinku ve stínu či v polostínu a další.

Otevřeno nejdříve v roce 2022

Městské koupaliště se v Horšovském Týně řešilo už řadu let. Teď je konečně v dohlednu termín, kdy by mohli do bazénu skočit první návštěvníci. „V současné době je zadán projekt, který by měl být hotový letos v srpnu. Platné povolené by se dalo získat do konce roku 2020 a nejdříve v lednu 2021 by se mohly firmy přihlašovat do soutěže o realizaci a v létě o roku později by byl areál připraven k zahájení provozu. Je to ale varianta, pokud vše půjde ideálně,“ řekl starosta Horšovského Týna Josef Holeček s tím, že lze narazit na administrativní komplikace. Při výběrovém řízení a soutěži se může neúspěšná firma odvolat, a tím pádem by se celý zahájení realizace a otevření časově posunulo.

Celkové náklady na vybudování koupaliště se pohybují mezi 53 až 60 miliony korun, a to včetně vybudování příslušné dopravní obslužnosti. Rozdíl v nákladech ale spočívá v provedení samotného bazénu. Pokud by byl vyveden v nerezu, budou náklady vyšší. „Vše budeme hradit z městského rozpočtu. Dotace na to nejsou, naposledy byly vypsané při realizaci krytého bazénu ve Kdyni,“ doplnil Josef Holeček.