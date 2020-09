Semošice, Peřina, Křenovy. Přesně tohle spojuje nová stezka pro cyklisty i pěší, která tak doplňuje mezinárodní cyklistickou trasu CT3 vedoucí z Prahy až do Regensburgu. Kromě toho ale propojuje i mnohem menší cíle, a to města, jejich části a vesnice na hlavním tahu z Horšovského Týna do Plzně. „Trasa se nachází v úseku Peřina a Křenovy, tedy od nemovitosti horšovskotýnských lesů na hranici katastru obce Křenovy. Tam předpokládají, že se bude ve stezce pokračovat,“ řekl hned na úvod starosta Horšovského Týna Josef Holeček s tím, že navazovat se bude i na druhou stranu na Horšovský Týn.

„Dnes se dostaneme z nového úseku stezky do Semošic po hlavní polní cestě. Tu by podle všeho měl opravit, a to včetně mostku, stát,“ pokračoval starosta a podotkl, že další napojení cyklostezky by se mohlo realizovat v příštím roce. „Máme už projektovou dokumentaci, a to ve stádiu dokončení pro stavební povolení. Trasa by vedla z Horšovského Týna k semošické vlakové zastávce, kde by pak plynule navázala na část, kterou jsme nově otevřeli,“ doplnil Holeček.

Město Horšovský Týn se na nákladech na výstavbu cyklostezky podílelo i finančně. Celkové náklady totiž dosáhly 4 334 220 korun s DPH, přičemž Plzeňský kraj pomohl tří milionovou dotací. Zbytek pak dorovnalo město ze svého rozpočtu.

Kraj podporuje výstavbu cyklostezek, především té mezinárodní CT3, po téměř celé čtyři roky. V současné době je touto stezkou propojen Ohučov, Staňkov, Vránov, Křenovy a nově i Semošice. „Co vím, Staňkov i Holýšov dostaly rovněž finanční dotaci z kraje, takže co nevidět bude trasa pokračovat až do Holýšova,“ dodal Josef Holeček za Horšovský Týn.

„Plány jsou a věřím, že i další obce o to budou mít zájem,“ kvitovala Radka Trylčová, která byla v rozhodovací komisi pro cyklostezku. Podle ní je to totiž jedna z možností, jak dostat lidi z aut na kolo a trochu ulevit dopravě i životnímu prostředí. Podobně to vnímá i náměstek pro odbor dopravy Pavel Čížek. Pro něj je výjezd na kole na hlavní tah sebevraždou. Ovšem podpora dalších výstaveb cyklostezek, která by za normálních okolností mohla proběhnout ještě letos, musí být kvůli škrtům vzhledem ke koronavirové situaci, odložena minimálně na příští rok.