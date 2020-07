Karl Reitmeier je jméno, které na Domažlicku zná téměř každý. Dlouhodobě se zajímá o česko-německé vztahy, významné události a nejinak se ke zpravodajství o Domažlicku stavěl i v době korony a uzavřených hranic. Sledoval aktuální opatření, ožehavou situaci pendlerů, kterým se zároveň snažil pomáhat sehnat či jinak zprostředkovat ubytování ve chvíli, kdy byli postaveni před hotovou věc, a to odstěhování se za prací do Bavorska.

„Nemyslím si, že je to tak důležité, že pomáhám. Dělám to prostě rád, pomohl jsem jiným lidem. A proč to vlastně dělám? Za spoustu návštěv v Čechách jsem poznal hodně milých lidí. Teď bych jim to rád nějak oplatil. Koneckonců jsme sousedé a sousedé si musí vzájemně pomáhat,“ okomentoval Karl pomoc, kterou lidem poskytl, a to prostřednictvím svého facebookového profilu, kdy se mu poměrně v krátkém čase povedlo propojit pendlery a ubytovatele.

Nejde však jen o pomoc, ale i objektivitu jeho reportáží.

„Jak jsme se mohli na vlastní kůži přesvědčit v případě “koronavirové krize“, tak právě prostřednictvím informací se dají poměrně jednoduše ovládat masy lidí. Mediální “masáž“ která se odehrávala v ČR, byla toho jasným důkazem. O to více si vážím práce lidí, jakou odvádí právě Karl Reitmeier a nebojím se Karla Reitmeiera zařadit mezi hrdiny dnešní doby,“ podotkl starosta Všerub Václav Bernard s tím, že během několikaměsíčního odloučení způsobeného koronou a uzavřenými hranicemi, se přátelství a spolupráce o to více prohloubily. Objevily se i nové způsoby a formy spolupráce. To vše přispívá k tomu, co se rozhodl starosta Bernard udělat.

„Rádi bychom, aby se na takové společensky významné a prospěšné osobnosti jako je Karl nezapomnělo a proto jsme Karla za jeho zásluhy navrhli na Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost v soutěži o Česko – německou novinářskou cenu 2020, kterou již popáté vyhlásil Česko – německý fond budoucnosti.“

Kromě toho, že si nominaci podle starosty plně zasluhuje, je to zároveň i poděkování ze strany městyse. Slova díků totiž Karlu Reitmeierovi patří právem.

O nominaci na novinářskou cenu Karl Reitmeier ví.

„Četl jsem to. Ale myslím, že nemám žádnou šanci. Jsem jen malý redaktor,“ reagoval na nominaci skromně.

Reitmeier, nezávisle na tom, co se dělo v době korony, bude nositelem pamětní medaile Města Domažlice. Předání medaile mělo proběhnout původně v dubnu, ovšem korona, krize a uzavřené hranice celou událost odložily. Náhradní termín je zatím stanoven na 14. srpna tohoto roku.