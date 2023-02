Výstava je součástí projektu „Men of the 2nd Infantry Division 1940-1945“, jenž sdružuje poslední žijící veterány ze zmíněné divize a také jejich potomky s rodinami. Za projektem stojí tým v čele s Tomášem Hatajem, který je zároveň kurátorem domažlické výstavy. Jejími autory jsou spolu s ním Daniel Malý, Viktor Šimek a Petr Tolar.

Na výstavě návštěvníci najdou panely s dosud nezveřejněnými příběhy mladých amerických vojáků, kteří v roce 1945 osvobodili nejen Domažlicko, ale i další části západních Čech. Rozsáhlý prostor je věnován také nově objevenému souboru fotografií Viktora Douby z prvních dnů osvobození. Kdo chce znát z osvobozování Domažlicka více než často a vděčně vzpomínaná jména Matta Konopa, Jamese Duncana, Hermana Geista či Roberta Gilberta, neměl by si výstavu nechat ujít. V únoru je v Chodském hradu otevřena kromě soboty denně od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, ale potrvá až do 27. května.

