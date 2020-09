Nevoličtí oslaví sto let od elektrifikace

Malá obec, velký den a jedno velké výročí. Nevolice, nacházející se jen dva kilometry od Domažlic, oslaví v sobotu 5. září velké výročí. Sto let, a to od zavedení elektřiny do obce.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň