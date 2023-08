Neviděli jste je? Policie na Domažlicku hledá přes tři desítky lidí

Přes tři desítky lidí aktuálně hledá policie na Domažlicku. Jsou mezi nimi i muž, který odjel vloni na jaře do práce a od té doby se po něm slehla země, či výtečník, jenž nenastoupil do vězení a policisté ho marně hledají nejen u nás, ale i za hranicemi už bezmála třináct let. V pátrání je i několik dětí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Foto: PČR