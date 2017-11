Neřešitelný rébus. Parkování na sídlišti Kavkaz řeší řidiči, polici

Domažlice – S postupně přibývajícími auty je stále komplikovanější zaparkovat na domažlickém sídlišti Kavkaz. Pro nová parkovací místa nejsou k dispozici vhodné plochy.

Parkování na sídlišti Kavkaz je pro řidiče dlouhodobě velký problém.Foto: Deník / Babor Josef

V minulém týdnu obyvatele Hruškovy ulici naštvala policejní oznámení za stěrači jejich aut. „Ve středu ráno mi policie na autu zanechala oznámení, že svým parkováním porušuji vyhlášku. Nedalo mi to, obešel jsem celé sídliště a oznámení za stěrači jsme měli jen v naší ulici. Bydlím tu 33 let, auta tu parkují odjakživa, celé ty roky to nikomu nevadilo. Kde tedy máme parkovat, když na sídlišti jiná parkovací místa nejsou? Beru to jako šikanování,“ popisuje jeden z obyvatelů sídliště.

„Dopravní policie v rámci běžného dohledu nad silničním provozem řeší přestupek, který vidí, umístěním výzvy pro nepřítomného provozovatele vozidla,“ uvedla mluvčí PČR Dagmar Brožová.

„Situace s parkováním na všech sídlištích ve městě je komplikovaná. Kavkaz není výjimkou. Zadali jsme plán na zjednosměrnění tamních ulic, umístění parkovacích míst tak aby auta nestála v úzkých místech na komunikacích určených pro dvousměrný provoz a výsledek je, že policie že se tím nebude zaobírat, dokud nepřipravíme dokumentaci včetně všech stavebních úprav podle všech nově platných norem,“ popsal starosta Miroslav Mach.

"Město zadalo vypracování všech dokumentů, přípravná fáze nás bude stát 300 tisíc korun. Výsledkem projektu ale bude, že tam po všech úpravách, které předpisy vyžadují, bude parkovacích míst méně,“ odhadl domažlický starosta.

Na středečním jednání zastupitelstva nastínil i možné nepopulární opatření v blízké době.

„Ať chceme nebo nechceme, budeme my nebo zřejmě příští zastupitelstvo nuceno řešit zpoplatnění parkování na veřejných plochách. Sídliště nejsou nafukovací. Není možné uspokojit stále stoupající poptávku po parkovacích místech. Nejlevnější auta dnes v bazarech stojí 15 tisíc korun a vybudování parkovacího místa za městské peníze stojí 35 tisíc. Není technicky možné mít na sídlištích zároveň stromy, mít parkoviště pro všechny auta, bezpečnostní zóny, přechody, široké chodníky,“ uvedl starosta Mach.