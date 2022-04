Do Plzeňského kraje zatím nemíří nepřizpůsobiví uprchlíci z Ukrajiny. Deníku to řekl hejtman Rudolf Špoták. Pokud by takoví lidé přišli, kraj by je po dohodě s ministerstvem ubytoval do vesnice Nové Domky u Rozvadova na Tachovsku.

„Je to budova, kterou spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím výchovného ústavu v Hostouni. Zatím tam ale nikdo nejde,“ sdělil hejtman s tím, že takových běženců byly v regionu pouze jednotky. „Ale v březnu jsme tu krátce měli skupinu asi čtyřiceti lidí, kteří nakonec odjeli do Vyšních Lhot do správy uprchlických zařízení,“ popsal Špoták

OBRAZEM: Michal Viewegh podepisoval své Děravé paměti

Hejtman uvedl, že nejvíce nepřizpůsobivých je dle dat z ministerstva v Jihomoravském kraji, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském, tedy v regionech nejbližších Ukrajině. „Tito lidé jsou spíše ekonomičtí migranti a zamíří do prvního KACPU za hranicemi,“ poznamenal.

Stěhování z hotelů

Podle Špotáka do Plzeňského kraje přišla značná část běženců za příbuznými a známými, kteří zde dlouhodobě žijí. Některým uprchlíkům, kteří jsou nyní ubytováni v soukromých hotelech a penzionech, bude ale kraj muset najít náhradní ubytování. S provozovateli má totiž uzavřenou smlouvu jen do konce května a hoteliéři se chtějí chystat na sezonu. „Jedná se ale maximálně o stovky lidí, které máme kam přesunout. Plzeňský kraj totiž hotely a penziony k ubytování uprchlíků tolik nevyužíval,“ doplnil hejtman.

Samozvaný otec dostal za pronásledování podmínku, musí se léčit

Člověk v tísni ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v minulém týdnu zveřejnil studii, podle níž je Plzeň z hlediska počtu uprchlíků nej-zatíženějším městem v republice. V západočeské metropoli má být proti tomu, co by odpovídalo kapacitám, navíc 3 500 uprchlíků, chybí byty a místa ve školkách. „Jedním z našich návrhů bude, až se rozvine garantovaná podpora na nájmy v samostatných domácnostech, aby ji stát směroval do míst, která nejsou přetížená. Z Plzně či Karlových Varů by měla naopak část uprchlíků odejít,“ říká odborník na začleňování Daniel Hůle z Člověka v tísni. Plzeňský radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký v minulých dnech ujistil, že město větší problémy s uprchlíky neregistruje.