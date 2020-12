„Vlastně již na jaře jsem ze dne na den přišel o veškeré nasmlouvané akce. Zhruba po měsíci doma, co jsem se věnoval mému velkému koníčku, kterým je uzení a výroba uzenářských či zabijačkových výrobků, jsem začal přemýšlet co dál. Zabrousil jsem na pár webů a zaregistroval se do dvou castingových agentur, jako herec/komparzista,“ uvedl Mužík.

V dubnu mu přišla první nabídka, jestli se nechci zúčastnit konkurzu na roli v reklamě na mobilního operátora. Odeslal přihlášku s fotkami a videem. Další týden mu přišla zpráva, že je vybrán na roli turisty při prohlídce zámku. „Někdy začátkem května jsem se vydal na své již druhé natáčení v životě, první byl klip „Dvě láhve vína“ Marka Ztraceného. Reklama se dostala o klatovské pouti do vysílání největších českých televizí, běžela až do konce září několikrát denně, až už jsem začínal doma všem lézt na nervy, ostatní mě třeba i jen zdravili. No, sranda musí být,“ řekl s úsměvem Klatovan.

Po prvním rozvolnění začal opět moderovat a věnovat se své práci. V září už však zase bylo jinak a řešil opět, co bude dělat. „Vyběhla na mě nabídka natáčení. Jedno byla reklama na banku, která poběží na jaře 2021, a další byl komparz v seriálu Ulice. Na obě jsem odpověděl. Reklamu jsem natočil, ale bylo nás tam hodně, tak kdo ví, zda se uvidím. Na Ulici se mi ozvali začátkem října, že by měli zájem zatím na komparz do COOLNY. To bylo v neděli a ve čtvrtek v půl páté ráno jsem vyrazil na první natáčení do ateliérů v Hostivaři. Moc jsem se těšil a byl jsem zvědavý co mě tam vlastně čeká. Byl jsem dost nervózní, co se bude dít, jací jsou lidé, kteří se okolo Ulice motají. Na mojí smůlu jsem dorazil a tam nám řekli, že se moc omlouvají, ale natáčení je nejspíš kvůli této době zrušeno. Tak jsem si říkal, že mi to asi nebylo přáno. Ale pak mi volal produkční, že se ještě omlouvám a že má o mě zájem a že se ozve co nejdříve. To dodržel a volal asi za dva dny,“ popsal svůj smolný začátek Mužík.

Natočil několik obrazů, které již byly odvysílané. „Co se týče herectví, tak to nebylo moc těžké. Vlastně jsem dělal to, co si myslím, že mi fakt jde. Seděl v baru a pil pivo, povídal si se sličnou slečnou a barmanem,“ smál se začínající herec.

Dle jeho slov je atmosféra celého seriálu naprosto neskutečná. Jde o rodinný seriál a přesně taková atmosféra tam prý i funguje. Herci berou i komparzisty jako sobě rovné. Vždy mezi ně už téměř patří, od druhého týdne v říjnu natáčí jednou až dvakrát týdně. „Většinou se natáčí brzy ráno, což znamená brzy ráno vstát, ale jsou natáčení i odpoledne. Ulice se natáčí každý den, takže jsem byl i v neděli. První obrazy, které byly k vidění, byly výjimkou. Hrát budu víc až od ledna. Teď jsme točili už březen,“ nalákal Mužík s tím, že ho natáčení baví a bude pokračovat, dokud to půjde a brousí si zuby i na roli, a to i přesto, že Ulici předtím nesledoval. „Předtím jsem Ulici viděl snad jednou nebo dvakrát. Přijel jsem tam a tam samí fanoušci, kteří znali každou postavu, každý díl snad nazpaměť a já na ně koukal. Nejlepší bylo, když mi říká jedna slečna, je hele točíme s Lubošem a já na ní koukal a ptám se s jakým Lubošem, to je přece Rosťa Novák a takových situací tam bylo mraky Teď už kromě jmen herců znám i většinu seriálových jmen. Vůbec nejvíc snad pro mě byla scéna u Henryho s Rudolfem Hrušínským,“ uzavřel Klatovan.