Lůžková část oddělení je dále omezená. Je ale pravděpodobné, že nové pacienty začne přijímat v závěru týdne, případně od příštího pondělí," zmínil tiskový mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.

Nemocnice se snaží pacientům z Domažlicka vyjít maximálně vstříc. "Pacienti byli v uplynulých dnech odkázáni na péči v sousedních regionech. Podařilo se nám ale zajistit dostatek zdravotnického personálu, abychom mohli opět otevřít akutní chirurgickou ambulanci v nepřetržitém režimu," řekl ředitel Domažlické nemocnice Petr Hubáček.

Chod ambulance zajišťují hlavně lékaři a sestry, kteří během uplynulých sedmi dní nepřišli do kontaktu s rizikovým pacientem.

Vzhledem k faktu, že je stále ještě omezené lůžkové oddělení, je případná hospitalizace pacienta řešena s pomocí sousedních nemocnic. "Prozatím by byli takoví pacienti přeloženi do Klatovské a Stodské nemocnice. Pouze u pacientů do 18 let může Domažlická nemocnice přistoupit k hospitalizaci, a to na dětské oddělení," pokračoval k aktuální situaci Kokoška.

Co se týká zdravotního stavu personálu na chirurgickém oddělení, je zatím vše v pořádku. "Většina z nich již byla testována na původce onemocnění COVID-19. Prozatím jsou výsledky negativní," řekl na závěr Kokoška.