„Podle prognóz, které jsou v současné době propočítávány k našemu kraji, to vypadá, že se blížíme k bodu zlomu. Počty nakažených vystoupaly nahoru, kde se nějakou dobu udrží, a během 14 dnů by měl počet nakažených postupně klesat,“ informovala hejtmanka s tím, že vysoké počty infikovaných se na hospitalizacích začnou projevovat právě kolem 15. prosince.

Nemocnice v regionu pak podle hejtmanky postupně uvolňují a otevírají další covidové jednotky, tak aby nedocházelo k velkému omezení plánované péče. „Největší zátěž ponese Fakultní nemocnice (FN) v Plzni i v oblasti intenzivní péče,“ podotkla Mauritzová.

Dvě stovky pacientů

V nemocnicích v kraji je s covidem momentálně hospitalizováno na dvě stovky pacientů. „K úterku je ve FN hospitalizováno celkem 137 pacientů, z toho je očkováno 62 nemocných. Z počtu 137 je na covid JIP 32 pacientů, z toho je naočkovaných 12,“ informovala mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová.

V krajských zařízeních leží 49 pacientů, z toho čtyři jsou odkázáni na intenzivní péči.

Hejtmanka Mauritzová poznamenala, že kraj se na zhoršení situace připravuje. Má nakoupené testy a další pomůcky do škol a pobytových sociálních zařízení.

V pobytových zařízeních sociálních služeb má kraj naočkováno 91 procent klientů. „Už třetí týden tam očkujeme třetí dávkou. Do konce týdne by měli být doočkováni všichni klienti, kteří se chtěli naočkovat a měli nárok na třetí dávku. Mám radost, že proočkovanost mezi nejohroženějšími je tak vysoká. Navíc Plzeňský kraj má nejvyšší proočkovanost zdravotníků z celé republiky,“ popsala hejtmanka.

Mauritzová uvedla, že i nadále vyrážejí do terénu mobilní očkovací týmy. Vakcíny podávají zahraničním pracovníkům ve firmách na Domažlicku a Tachovsku.

Kraj znovu oslovil starosty všech 501 obcí s nabídkou očkování právě pomocí mobilních týmů.

Očkování v obchoďáku

Vedení kraje zároveň jedná na podnět plzeňského primátora Martina Baxy o tom, že by se v Plzni stejně jako v Praze mohlo otevřít očkovací centrum bez registrace v jednom z obchodních center. „Počítáme s tím, že s novými pravidly (uznání jen očkování nebo prodělání nemoci, pozn. red.) se zájem lidí o vakcínu zvyšuje. Jakmile budeme mít příslib, kde toto očkovací místo vznikne, tak to veřejnosti oznámíme,“ řekla Mauritzová.

Očkovací strategii v kraji už nebude koordinovat lékař Robin Šín, jeho nástupcem se od listopadu stal vedoucí krajského odboru zdravotnictví Jan Karásek. „Pan Šín začal částečně pracovat také v Libereckém kraji a tato funkce je časově velmi náročná. Proto jsme se domluvili, že mu smlouvu, kterou měl do konce října, neprodloužíme. A stejně jako v pěti dalších krajích jsme se uchýlili k tomu, že funkci převezme vedoucí zdravotnického odboru,“ dodala hejtmanka.

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje, který je jedním z nejpostiženějších regionů, zveřejnil na sociální síti seznam hospitalizovaných pacientů s těžkým průběhem covidu s uvedením věku a zda byli či nebyli očkovaní. Ilona Mauritzová Deníku potvrdila, že Plzeňský kraj nic podobného nechystá. „Pravidelně analyzujeme data hospitalizovaných pacientů ve spolupráci s koordinátorem lůžkové péče a zveřejňujeme pouze statistická data. A u toho také zůstaneme. Na vysoké počty neočkovaných občanů v nemocnicích reagujeme tím, že stále neúnavně apelujeme na občany a přicházíme s dalšími možnostmi jak zpřístupnit očkování. Vyzýváme je k tomu, aby tuto možnost využili, protože je očkování chrání především před těžkým průběhem nemoci a hospitalizací. Pokud naše nemocnice budou plnit pacienti s covidem, budeme muset postupně omezovat elektivní péči. Proto musíme neočkované občany přesvědčovat a získávat je k očkování,“ reagovala na dotaz hejtmanka.

Hejtmanka rovněž vyjádřila nesouhlas s vyhlášením nouzového stavu, o kterém v úterý jednali hejtmani s vládou. „V tuto chvíli ani nevidím jediný důvod, proč by měli hejtmani žádat o zavedení nouzového stavu. Nemyslím si, že by bylo momentálně nutné zavádět nějaká další opatření a vyhlašovat v našem kraji nouzový stav, anebo stav nebezpečí. Myslím si, že stav, který tu byl na jaře, byl jiný, než je teď. Nechci ani, aby studenti zdravotnických škol museli místo výuky povinně nastoupit do nemocnic. Na jaře jsme oslovili děkany fakult i ředitele škol, aby nám pomohli oslovit studenty a získali jsme tak pomoc do našich nemocnic. S těmi, kteří projevili zájem, jsme uzavřeli dohody o provedení práce. A takto budeme postupovat i nyní. Nemusela jsem podepsat ani jeden pracovní příkaz a nechci to udělat ani nyní. Mnoho studentů pomáhá stále a základě svého svobodného rozhodnutí. A tak by to mělo být. Zároveň máme možnost požádat v případě zhoršující se situace v našich nemocnicích o pomoc armádu. Momentálně tak armáda pomáhá v Domažlicích a v Sušici.“