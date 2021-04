Koncem minulého týdne bylo v Domažlicích hospitalizovaných 80 lidí s koronavirem. Před měsícem se jednalo o téměř 130 osob. Díky poklesu, především na standardních covidových lůžkách už znovu kompletně fungují gynekologie a dětské oddělení. Tento týden dojde k dalším změnám.

„Zřejmě už ve středu otevřeme část chirurgie a interny. Také se chystáme začít s plánovanými operacemi. Půjde asi o třicet sdílených lůžek, to znamená půlku zabere interna, půlku chirurgie,“ nastínil Hubáček. Doplnil, že co nejdříve by se měl obnovit i provoz rehabilitace.

U jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení však situace zůstává stejná. Lůžka jsou stále skoro plně obsazená a nápor na tamější personál je velký. „V tomto případě vidíme jen mírné zlepšení. Teď přijde rozvolnění. Doufejme, že se čísla nakažených zanedlouho znovu nezvednou. Navíc lidé už častěji odkládají respirátory či roušky,“ konstatoval.