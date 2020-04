„Karl, ve chvíli, kdy se měla řada lidí z Domažlicka rozhodnout, jestli budou tři týdny bydlet v Německu, zareagoval velmi rychle. Prostřednictvím svého facebookového profilu vytvořil ‚síť‘, jejímž prostřednictvím nabízeli Němci ubytování Čechům. Pomoc s ubytováním nabízeli jednotlivci , ale i penziony a často zcela zdarma nebo za výhodných podmínek,“ řekla Marcela Řezníčková z Domažlicka, podle níž je Karl Reitmeier synonymem pro přátelství bez hranic.

„Zorganizoval to opravdu rychle, ze dne na den se mu podařilo dát dohromady přes sto lidí, kteří byli ochotni nabídnout Čechům ubytování, aby nepřišli o práci,“ pokračovala Daniela Houdková z Domažlicka.

Řada pendlerů je mu za pomoc vděčná. Není to totiž jen o zprostředkovaném ubytování, ale i o zastání Čechů dojíždějících za prací do Německa v místních novinách Chamer Zeitung. Koncem března se totiž slovo pendler stalo horkým tématem. Diskuse na sociálních sítích obsahovaly jak slova podpory dokazující přeshraniční přátelství s Bavorskem, ale výjimkou nebyly ani negativní reakce. „A v téhle době se Karl snažil všemožnými prostředky tuhle situaci nějak vyřešit. Každý týden se v německých novinách Chamer Zeitung objevovala strana o aktuálním dění na české straně. Posledním článkem, který se mi dostal na konci března do ruky, byl o českých pečovatelkách, které smějí na výjimku za prací do Bavorska dojíždět. Vždy zpracovával každý problém, přinášel aktuální informace, vysvětloval, jak se situace má a v neposlední řadě se setkával i s negativními reakcemi,“ pokračovala Řezníčková.

Většina obyvatel Domažlicka mu posílá své díky, ačkoli si Karl nemyslí, že by jeho pomoc byla nějak výjimečná. „Nemyslím si, že je to tak důležité, že pomáhám. Dělám to prostě rád, pomohl jsem jiným lidem. A proč to vlastně dělám? Za spoustu návštěv v Čechách jsem poznal hodně milých lidí. Teď bych jim to rád nějak oplatil. Koneckonců jsme sousedé a sousedé si musí vzájemně pomáhat,“ okomentoval celou záležitost sám Karl Reitmeier.

Reitmeier, nezávisle na tom, co se děje v současné době korony, bude nositelem pamětní medaile Města Domažlice. O české straně a Domažlicku píše do Chamer Zeitung pravidelně již od roku 2012, dále jako milovník nejvyšší hory Českého lesa připravil publikaci Čerchov je vždy cílem, v níž popisuje čtrnáct možných tras výstupu na Čerchov a byl u toho, když se v roce 1990 otevíral hraniční přechod Lísková-Höll.

„Bylo toho o něm řečeno hodně, lidé mu často vyjádřili své díky, ale myslím si, že je na místě mu poděkovat teď,“ řekla závěrem Řezníčková a Houdková k tomu dodala: „Cítím, že by si zasloužil, aby byl aspoň takto oceněn.“