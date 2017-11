Nelegální ubytovny přináší Domažlicím problémy

Domažlice – Bývalý Svazarm nebo bývalá herna nedaleko kruhového objezdu v Havlíčkově ulici. Nelegální ubytovny pro agenturní zaměstnance přináší i v Domažlicích problémy.

V objektu bývalého Svazarmu je nelegální ubytovna.Foto: Deník / Babor Josef

Neexistuje přesná evidence lidí, kteří ve městě žijí, vzrůstá drobná i násilná kriminalita, problémy jsou například i s odpadky, které nemají nepřihlášení lidé legálně kam dát. „Je to pro nás i další obce a města velký problém. Chceme od zákonodárců zákon na naprosto jasnou evidenci cizinců, možnost přístupu do registrů, aby- chom věděli, kdo u nás bydlí. Několik let naléháme, nemáme zatím nic,“ popisuje starosta Miroslav Mach.

„Městská policie nemá potřebné pravomoci, zjišťovat, kdo v objektech bydlí, to může jen cizinecká policie. Ta má práce až nad hlavu, soustředí se hlavně na Plzeň,“ popsal starosta. „Stát přehazuje povinnosti na města, ale nedává jim k tomu nástroje. My jsme schopní se s tím poprat, my jsme schopní udělat kontrolu na ubytovně, ale my nesmíme. Když jsme tady ve městě už asi tři nebo čtyři černé ubytovny našli, tak nejsme schopní je zlikvidovat, protože my to nahlásíme na stavební úřad, který zahájí řízení. Vyzve vlastníka objektu s tím, že tam udělá prohlídku, jestli je objekt řádně využíván. Zjistí se, že je řádně využíván, skončí prohlídka a ubytovna jede zase znova. Tohle nejde vyřešit bez změny zákonů,“ je si jistý Mach.

„Byl zrušený institut přechodného bydliště, ubytovaný se tak dnes přechodně nahlásit, abychom věděli, kdo tady vlastně bydlí. Na to je navázána spousta povinností – například platba za odpady, kapacita škol a podobně,“ připomněl starosta. „My poznáváme, že tady žijí nový cizí lidé podle toho, že nám najednou ve škole přibude pět dětí s trvalým bydlištěm z Ostravy nebo ze Slovenska. Bez informací se nedá plánovat, my vlastně jen odhadujeme ze zpětných údajů, co se asi bude například v obsazenosti škol dít za tři roky dopředu,“ uvedl Mach.

„Lidé, kteří ubytovací služby poskytují, se snaží zastřít skutečný účel, nespolupracují, nereagují na výzvy, nepodávají žádné informace žádné. V řadě případě tvrdí, že u nich není žádná ubytovna. O víkendech řešíme zvýšené počty výtržnictví, násilí na veřejnosti, narušování nočního klidu, veřejného pořádku,“ shrnul místostarosta Zdeněk Novák, který má na ve své kompetenci řízení městské policie.

„V Domažlicích roste kriminalita, máme tady pobodání, napadení, jde většinou o přestupky. Viníci často pokutu nezaplatí a pak ji lze velmi těžko vymáhat, když často nevíme, kam máme doručit předvolání k přestupkové komisi,“ doplnil domažlický starosta.

Nepřihlášení lidí k pobytu přináší problémy i Domažlickým technickým službám. „V okolí ubytoven je zvýšený nepořádek na veřejném prostranství, obyvatelé jsou často zvyklí odhazovat odpadky vedle sebe. Ne vždy si vlastníci nemovitostí zajistí dostatečný počet odpadových nádob a následnou likvidaci odpadu. Šetří tak na svých nákladech. Ubytovaní tak odpad velmi často dají do igelitových tašek a leckde po městě je pohodí, u koše, na chodníků, u schodů a podobně,“ zmínil ředitel DTS Jaroslav Zavadil.