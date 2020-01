Malá obec, velká investice. Pocinovice se s výkopovými pracemi a rozbahněnými ulicemi potýkají už skoro dva roky.

Největší investiční akce – výstavba vodovodu, kanalizace a čističky odpadních vod, do které se obec pustila, se letos pomalu ale jistě chýlí ke konci. I tak musí být nejenom místní ještě trpěliví, a to do začátku prázdnin. Trpělivost a shovívavost k situaci je na místě především v zimních měsících. Komunikace připomínají kvůli rozmoklému blátu a výmolům spíše tankodrom.