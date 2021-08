Závodu, který se konal před několika dny v Bratislavě, se zúčastnilo padesát dvojic. Jejich úkolem bylo co nejrychleji zdolat dvacet pater výškové budovy Incheba. „Soutěžící se od sebe nesmějí vzdálit o více než jedno schodišťové rameno, přičemž se počítá čas druhého z dvojice. Běží se v kompletní výstroji, včetně aktivního dýchacího přístroje. Výbava váží zhruba dvacet kilogramu,“ vyčíslil Kouřík.

On a jeho kolega vyběhli na výškovou budovu za dvě minuty a 41 vteřin, čímž vybojovali zlatou medaili. Stříbrnou příčku bralo také české duo, konkrétně Marek Víšek a Milan Viktora. Ti doběhli do cíle o deset vteřin později než vítězové. Třetí pozici obsadili slovenští protivníci, a to s časem dvě minuty 58 vteřin. „Loni nás Slováci porazili, letos už se jim to nepodařilo. Tentokrát se mnou běžel Michal Brousil, protože můj původní parťák si před časem zlomil nohu a ještě není úplně fit,“ doplnil Kouřík.

Teď už trénuje na jinou soutěž, v polovině září se chystá na Evropský pohár ve FireFitu do Itálie. Osmadvacetiletý sportovec doufá, že získá další cenný kov do sbírky. Naposledy zabodoval na mistrovství Evropy v téže disciplině v Hannoveru. Do Německa vyrazil s českou reprezentací a v soutěži získal hned tři medaile, jednu zlatou a dvě bronzové.