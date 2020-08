Nejlepší zdravotní sestra České republiky se vybírá i letos. Mezi dvanácti kandidátkami akce Batist Nej Sestřička figuruje i Dana Zahálková, vrchní sestra dětského oddělení Domažlické nemocnice. Nezastupuje ale jenom Domažlicko a místní nemocnici, ale i celý Plzeňský kraj.

„Už to, že se naše kolegyně Dana Zahálková dostala mezi 12 nejlepších, je pro ni i její pracoviště vyjádřením a oceněním dobře odváděné práce,“ řekl šéf nemocnic Plzeňského kraje Marek Kýhos.

Nej sestřička se koná letos podvanácté a vše se spustilo už v březnu, a to i navzdory nástupu koronavirové krize. Od března do června pak bylo možné nominovat jednotlivé účastníky. Mohl to učinit téměř kdokoli – zdravotník, kolega, pacienti či veřejnost.

A co k tomu říká sama Dana? „Mě moje práce ohromně baví a ráda si rozšiřuji své obzory. Dá se říct, že kontinuálně studuji, a to při plném úvazku. Nejraději ale svůj volný čas trávím s rodinou, která mi dobíjí baterky,“ uvedla vrchní sestra ve videomedailonku.

Danu Zahálkovou nominovalo vedení nemocnice. „Když mi to zavolali, tak jsem ani nevěděla, čím jsem si to zasloužila, takovouto poctu,“ okomentovala Dana svoji nominaci na Nej sestřičku. O vítězce rozhoduje hlasování, do něj se může zapojit široká veřejnost na webovém portálu nejsestricka.batist.com. Jak vše dopadne a kdo bude tou nejlepší zdravotní sestřičkou republiky, se dozvíme 10. září tohoto roku.