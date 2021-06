Nad současným stavem si posteskla například Lucie Kalousová, jež už dlouhá léta do Babylonu jezdí. „Je mi to líto, ale úroveň koupaliště opravdu v poslední době upadla. Nejhorší je dětské brouzdaliště, kde je uřezané zábradlí, o které se může kdokoliv zranit. Část je dokonce pohozená ve vodě,“ popsala. Nelíbí se jí ani toalety, které jsou podle jejího názoru často znečištěné. „Sprchy v zázemí budovy také nefungují. A skluzavka letos úplně zmizela. Nejsem jediná, kdo je nespokojený,“ řekla.

Místostarosta Domažlic Stanislav Antoš připustil, že oříznuté zábradlí je nebezpečné. Uvedl, že problém vznikl nedopatřením, když dělníci zapomněli po práci vše uvést do původního stavu. „Už jsme samozřejmě zjednali nápravu,“ ubezpečil včera. Odmítl však, že by se město o areál nedostatečně staralo. „Problém je v tom, že teprve příští rok skončí udržitelnost projektu odbahnění nádrže. Do té doby nemůžeme investovat do vodní plochy. To znamená nesmíme tam dělat nic nového, pouze provádět udržovací práce,“ vysvětlil. Doplnil, že skluzavku odstranili z bezpečnostních důvodů. „Nechali jsme opravit kolotoč, lavičky, obnovit kurt na tenis a volejbal. Letos ještě přibude nová převlékárna,“ sdělil.

Sekání trávy a udržování toalet zajišťuje Bořivoj Novotný. „Záchody kontrolujeme třikrát denně a máme na to záznamy. Opravdu je nenecháváme špinavé. Může se stát, že někdo na nich udělá nepořádek. Ale jakmile to zjistíme, hned je vyčistíme,“ zdůraznil. Dodal, že sprcha je v areálu nová a ty staré ve dřevěné budově už jsou v nevyhovujícím stavu.