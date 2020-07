Navýšení poplatků pro turisty kdyňským zastupitelstvem nakonec neprošlo.

ilustrační foto | Foto: archiv

Turisté přijíždějící do Kdyně měli od 1. července 2020 podle návrhu nové obecně závazné vyhlášky platit 10 korun denně namísto čtyř korun. Ve hře byly tři varianty. První počítala s nulovými poplatky do konce roku a od 1. 1. 2021 by se platilo zmíněných deset. Druhý návrh počítal se stávající výší čtyř korun a od nového roku by došlo k navýšení. Pro tuto variantu hlasovala pravicová opozice (ODS a KDU-ČSL). Poslední varianta poplatky zvyšovala rovnou na deset korun, a to od 1. července.