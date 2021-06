Noční bouře, před kterými v pondělí varovali meteorologové, nadělaly problémy řidičům, hasičům i domácnostem, které zůstaly bez elektřiny.

Ze zásahů hasičů po nočních bouřích. | Foto: HZS PK

"Evidujeme dvě poruchy na vedení vysokého napětí v lokalitách Sušice, Kašperské Hory a Dlouhá Ves," uvedla v úterý po sedmé hodině ráno mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Podle mluvčí se výpadek dotkl zhruba tisícovky domácností. "Jedna z poruch by měla být opravena do osmi hodin, druhá pak do devíti hodin," dodala mluvčí.