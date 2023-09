Město koupilo areál s tvrzí před zhruba pěti lety a začalo s opravami. Zrekonstruovaná je již stodola a prostor před ní, kde se konají mnohé kulturní akce. Na počátku roku začaly práce na hlavní části – na tvrzi. „Začalo se v únoru vyklízením tvrze. Pak jsme měli radost, jak nám to pěkně vysychá, ale při tom došlo na několika místech k praskání zdiva, což muselo být po konzultaci se statikem odstraněno a nově vyzděno, to vše pod přísným dozorem památkářů. Muselo dojít k sejmutí štítu, který byl naskenován technologií tak, aby byl znova v přesných rozměrech vystavěn. V současné době je tvrz staticky stabilizovaná, stažená, vybetonovaná horní stropní deska a máme hotový i krov, který byl osazen. Začíná se s montováním střešní latě a omítáním,“ řekl Deníku starosta Bělé nad Radbuzou Libor Picka, který počítá s tím, že termín dokončení, který je stanoven na prosinec tohoto roku, bude splněn.

Zdroj: Daniela Loudová

Bělá má historii dlouhou přes devět set let, a to se potvrdilo i během prací na tvrzi. „Uvnitř byl dokončen archeologický průzkum, v rámci něhož bylo prokázáno, že v místě tvrze stál již v druhé polovině 10. století obytný dům. To nás potěšilo, jelikož se tím dokládá, že Bělá v roce 1121 mohla být tou Bělou, přes kterou táhl kníže Ladislav spolu s Kosmasem, který o tom psal do své kroniky,“ uvedl starosta.

Po dokončení tvrze přijde na řadu oprava ještě třetí části, kterou jsou stáje.