Nálepka, která umožňovala vhazování plechového odpadu do kontejneru na plast, se v Domažlicích již na žlutých odpadových nádobách nenachází.

Třídění odpadů. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Jan Škvára

Zda se možnost třídění plechovek do kontejneru na plast vrátí či ne, je otázka dalšího jednání. „Vzniká zde totiž nebezpečí, že někdo do těchto nádob může házet i kovový odpad, který tam nepatří (ostré nože, hrnce,…). To nese problémy s technologickým zpracováním,“ uvedl místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.