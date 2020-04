Dobrou zprávou také je, že se z infekce uzdravilo už přes dvě stovky lidí. "Nakažení přibývají maximálně v jednotkách. Myslím, že jsme na dobré cestě, nerad bych ale něco zakřikl," okomentoval ředitel Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje Michal Bartoš. Nejvíce nakažených je v současné době stále na Domažlicku, kde hygienici evidují přes dvě stě nemocných. Nejlépe je na tom naopak Rokycansko, kde jsou nyní pouze dva pacienti.

Od příštího týdne by se měl v Plzeňském kraji rovněž spustit systém takzvané chytré karantény. Ten má za úkol rychle a efektivně umístit osoby podezřelé z nákazy onemocněním Covid-19 do karantény. "Ve čtvrtek proběhly finální doškolení pracovníků a od pondělí by měl být systém spuštěný," dodal ředitel.