,,Zahrnuje opravu fasády s historizujícími prvky, střešní krytiny, tesařských konstrukcí, výměnu oken a dveří. Rovněž se opravuje interiér včetně čekárny pro cestující a zázemí pro pracovníky Správy železnic. Součástí je i úprava přilehlých zpevněných ploch včetně přístupových cest,“ shrnula mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Celkové náklady na blížejovské opravy dosáhnou zhruba 6 milionů korun. Stavbaři by měli být hotovi do září.

,,V letošním roce nejsou na tratích na Domažlicku naplánovány vetší opravy výpravních budov, probíhat na nich bude pouze běžná údržba. Jsou ale v plánu opravy na infrastruktuře, které budou mít za následek výluky,“ pokračovala Pistoriusová.

Mezi Kdyní a Domažlicemi tak mezi 14. a 28. srpnem dojde na výměnu pražců a kolejnic. Stejný důvod omezí provoz vlaků v úseku Staňkov-Domažlice.

V úseku Staňkov – Domažlice se budou práce odehrávat v termínu od 8. října do 19. října, tam je v plánu navíc oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Výluka čeká brzo i úsek Klenčí pod Čerchovem-Poběžovice, a to konkrétně od 10. srpna do 21. srpna. Tam je v plánu čištění kolejového lože a výměna pražců a kolejnic. Stejné práce proběhnou rovněž mezi Bělou nad Radbuzou a Borem v termínech od 21. září do 25. září a dále pak od 29. října do -18. listopadu

Tři týdny bude trvat rekonstrukce přejezdu na Hadrovci, kde budou nově instalovány závory. Úsek mezi městy Domažlice a Poběžovice bude proto pro vlaky uzavřen od 1. do 20. října. V tomto termínu se v Klenčí zároveň zaměří i na opravu výhybek.