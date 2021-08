Zeppelin měl původně proletět nad Plzní v pátek ráno, v Praze by pak měl být dopoledne. Podle FlightRadaru se ale vzducholoď pohybovala nad Plzeňskem už ve čtvrtek před 15. hodinou.

V Praze pak letěla přes Radotín, Krč, Strašnice, Vysočany a krátce po 16. hodině přistála na letišti v Letňanech. Na cestu do Polska se pak zřejmě vydá v pátek.

Vzducholoď propaguje značku Goodyear na motoristických akcích a přináší i záběry ze vzduchu.

Zeppelin by měl letos zamířit ještě na závodní akci alaektrických vozů do dánské Kodaně a také do Francie na jeden z nejznámějších závodů světa - 24 hodin Le Mans.

Více než 75metrový kolos má polovyztuženou konstrukci a je plněný nehořlavým heliem. Na palubě jsou dvě sedadla, přirozeně pro pilota a stevarda, 12 míst k sezení a toaleta. Domovská základna vzducholodě Zeppelin NT je na břehu Bodamského jezera v německém Friedrichshafenu v místě, odkud průkopník vzduchoplavectví Ferdinand von Zeppelin poslal k nebi svou první vzducholoď a později i slavný Hindenburg.