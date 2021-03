Městys protíná mezinárodní cyklotrasa CT3A, jež směřuje z Prahy přes Plzeň do Regensburgu a Mnichova. „Trasa ze Kdyně na hranice vede po frekventované silnici druhé třídy. Doprava je tam velmi hustá, takže pro cyklisty nic bezpečného. Proto chceme mezi Brůdkem a Hájkem vybudovat paralelní cestu,“ vysvětlil starosta Všerub Václav Bernard.

Ilustrační fotoZdroj: Deník

Podle něj v lokalitě chybí zázemí pro turisty, kteří i mimo epidemii do pohraničí hojně vyrážejí. „Pokud to jenom trochu půjde, rádi by-chom vybudovali u vstupu do Všerubského průsmyku symbolickou bránu. Šlo by o místo nad Brůdkem, směrem ke kostelu svaté Anny na Tanaberku. Je odtud nádherný výhled do krajiny,“ pokračoval starosta.

U brány by vyrostlo infocentrum s dobíjecí stanicí na elektrokola. „Lidé by si měli kde odpočinout a dát si drobné občerstvení, připojit se na internet nebo si vzít mapové podklady,“ doplnil Bernard. Předpokládaná cena projektu činí 15 milionů Kč. Vedení městyse se snaží sehnat vhodný dotační titul. „Už máme přichystanou studii. Po ní připravíme projektovou dokumentaci. Hotovo by mohlo být už v příští sezóně,“ uzavřel.