Jubilejní padesátý ročník mezinárodní Jízdy spolehlivosti historických vozidel se uskuteční v sobotu 17. srpna na Domažlicku. Akci s vůní benzinu organizuje Veteran car club Domažlice ve spolupráci s Městem Domažlice.

"Zdejší veteránklub je tak jedním z mála českých klubů, který svoji akci pořádá bez přerušení již půl století," připomněl člen klubu Jan Pek. Podle jeho sdělení je organizačním centrem akce babylonský autokemp, kam první účastníci dorazí už v pátek 16.srpna odpoledne. V sobotu dopoledne přejedou na horní část domažlického náměstí, kde si je budou moci zájemci přibližně od deseti hodin prohlédnout.

Startuje se v pravé poledne. "Na trať vyrazí nejprve motocyklisté, kteří budou startovat po dvojicích v minutových intervalech. Po nich přijdou na řadu automobily. Zkušení domažličtí organizátoři byli za svoji snahu odměněni vskutku atraktivní startovní listinou, v níž je více než 150 účastníků z nejen z naší republiky, ale také ze sousedního Bavorska a východoněmeckého Saska," konstatoval Jan Pek. Ten upřesnil, že nejstaršími přihlášenými vozidly je letos dvojice známých automobilů Ford T s daty výroby 1912 a 1916. Skutečnou raritou je ruský vůz značky Freze, který se dochoval zřejmě pouze v jediném exempláři. Chybět by neměli ani kdyňští hasiči se svou známou „laurinkou“.

"Skvělá podívaná čeká na zájemce o motoristickou historii rovněž v kategorii automobilů poválečné výroby. Těšit se mohou na dva atraktivní sportovní vozy Jaguar XK 140 vyrobené v letech 1954 a 1955. Přihlášen je také luxusní Rolls Royce Silver Down z roku 1953 a obrovský Cadillac modelového ročníku 1959, což je vůz s těmi největšími „křídly“ - či „ploutvemi“, jak se také někdy říká - na zádi," uvedl Jan Pek. "Nejstarším přihlášeným motocyklem je anglický stroj u nás zcela neznámé značky Clyno z roku 1920. Jen o čtyři roky mladší je dvojice legendárních amerických strojů Indian. Tato značka má v předběžné startovní listině ještě několik dalších zástupců, stejně jako další proslulý americký výrobce Harley-Davidson. Znalci budou jistě zvědavi také na motocykl další téměř neznámé značky New Imperial z roku 1926. Pochopitelně nebude chybět ani pestrá paleta strojů českých značek Jawa a ČZ," ubezpečil Jan Pek.

A jakou trasou se nablýskané vozy vydají? "Z náměstí se účastníci vydají ulicí Msgre. B. Staška ke kruhovému objezdu „U Golema“ a odtud zamíří dolů k mostu. Projedou Waldhegerovou ulicí a pod železničním viaduktem a poté začnou stoupat na Vavřinec, tedy po trati původní jízdy do vrchu, kterou začala tradice domažlických veteránských akcí. Poté veteráni projedou obcí Stráž a vrátí se kolem železniční zastávky zpět do Domažlic, aby pokračovali přes Chrastavice, Milavče, Nahošice, Blížejov a Lazce do Horšovského Týna. Odtud trasa veteránské jízdy vede přes Polžice, Srby, Meclov, Pařezov, Postřekov, Díly, Klenčí a Trhanov do cíle, jenž bude v Autokempu Babylon. Tam jsou první jezdci očekáváni již krátce po 14. hodině," uzavřel Jan Pek.