„Myslím, že už jsem poslední, kdo žil ve Fichtenbachu, alespoň tady v Čechách, hodně lidí odešlo do Německa, tak tam možná ještě někdo bude. Na život tam vzpomínám hezky, mám tady pořád fotografii osady, tak se na ni často dívám. Prožila jsem tam celou druhou světovou válku, ještě i nějaký čas po válce. Vzpomínám, jak jsem začala chodit do školy, přišli Němci a zrušili českou školu a musela jsem chodit do německé. Válka byla těžká, měli jsme strach. Někteří lidé, kteří byli se smíšených rodin, se přihlásili k Němcům,“ vyprávěla Nozarová a pokračovala ve vzpomínkách: „Žilo se nám tam dobře, hned bych se vrátila, pokud by to bylo možné. My jsme byli v lokalitě nazývané Amerika, mezi Fuchsovou Hutí a Čerchovem, kde byly čtyři baráky. Tři už byly tehdy neobydlené a my jsme žili v tom posledním. Protože jsme měli maminku Češku a tátu Němce, tak nás nechali být, měli jsme jít do Německa, ale tatínek nechtěl, říkal, že když jsme se narodili v Čechách tak tady zůstaneme. Navíc na statku nebyly síly a nejstarší sestra tam krmila krávy, tak nemohla odejít. Brzy jsme tak byli v osadě jedni z mála, ti, co ještě ve vsi zbyli, tak se domluvili a utekli do Německa, šla s nimi nakonec i naše druhá sestra. Jednou už jsme ale měli nakročeno, že také utečeme, ale ve Furthu byl tábor ruských zajatců, povídalo se, že utekli, tak jsme se báli a vrátili jsme se. Já jsem byla celkem ráda.“

Z Ameriky se přestěhovali do vsi, kde žili další tři rodiny, které ale pak také odešly přes kopeček. Když zemřeli rodiče, musela se děvčata postarat sama. „Starší sestra sloužila u zubařů. Já jsem povolání neměla, dělala jsem chvíli na statku, maminka mi zařídila, že se budu učit švadlenou, ale mezitím zemřela, tak k tomu nedošlo. Pak mi jeden pán zařídil službu v Plzni, kde jsem byla asi rok, pak jsem šla do Prahy, kde jsem se starala o dvouletou holčičku a domácnost. Tam jsem se seznámila také s manželem, měl takové hezké modré oči. Měli jsme dvě děti. Pak jsem byla v továrně a následně jsme se vrátili do Kdyně, kde muž pracoval. Jsem ráda, že jsme se vrátili sem na Domažlicko,“ uzavřela Nozarová, která je nyní v domově pro seniory v Domažlicích a jako důvod, že se dožila tak úctyhodného věku vidí to, že hodně a ráda pila kozí mléko.