To, že se dnes od 8:00 koná již dvacátý ročník Mistrovství České republiky ve stromolezectví, zapříčinila korona a stav nouze. Pořadatelé byli nuceni změnit místo.

Soutěžící čekají následující disciplíny – instalace lana do koruny stromu, práce v koruně prověřující schopnost lezce se ve stromě pohybovat, záchrana zraněného lezce neschopného sestupu, výstup po laně, výstup po větvích a na závěr se utkají v mistrovském klání. To je vrcholná finálová disciplína, do níž postoupí nejlepší soutěžící ze základních kol, aby zabojovali o titul vítěze.