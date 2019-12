Do závěrečné fáze postoupila renovace drážní budovy na železniční zastávce Domažlice-město. Dělníci finišují s rekonstrukcí prostor, kde vznikají nové toalety pro veřejnost.

,,Dochází k úpravě dispozice budovy a k vytvoření prostoru WC pro cestující odpovídající dnešním požadavkům a současnému provozu na trati. Dále je vybudováno WC pro tělesně postižené a sloužit bude i přebalovací pult,“ uvedla mluvčí Správy dopravní a železniční cesty Radka Pistoriusová.

„Je to dobře. Když se na této frekventované zastávce čeká na lokálku, lidé si nemají kam odskočit. Musí se to vydržet a na WC si dojít až ve vlaku,“ popisuje pravidelná cestující Jaroslava Němečková. K vidění jsou proto znečištěná zákoutí nejen u okolních keřů a plotů rodinných domů, ale jako provizorní záchod někteří používali i zadní část drážního objektu.

Stavební práce proběhly i na ploše před vstupem do této části objektu a podél severní části objektu. „Součástí stavby byla i úprava zpevněné plochy před vstupem do prostoru WC pro cestující do podoby splňující bezbariérový přístup a údržba vodovodní přípojky,“ doplnila Pistoriusová.

Zastávka Domažlice-město leží na trati 184 spojující chodskou metropoli s Planou. Cestující na této trase v posledních měsících zaznamenali i dvě významné opravy výpravních budov v Poběžovicích a Hostouni.