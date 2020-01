Boženě Němcové a jejímu nejznámějšímu dílu Babička je věnovaná výstava v Chodském hradě.

Vernisáž výstavy se konala 14. ledna v Chodském hradě. | Foto: Deník / Eva Kočková

„Jednak 4. února to bude 200 let, co se narodila Božena Němcová, a zároveň v roce 2020 uplyne 165 let od vydání jejího neslavnějšího díla Babička a také 175 let od počátku jejího pobytu tady na Domažlicku,“ připomněl na vernisáži ředitel Muzea Chodska Josef Nejdl.