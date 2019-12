Po stopách železné opony a zaniklých obcí se zájemci vydali do Železné a Pleše.

Z akce Po stopách železné opony a zaniklých obcí v hraničním pásmu Železná-Pleš. | Foto: Deník / Antonín Hříbal

Kdyby vyrazili do těchto prostor před více než třiceti lety, riskovali by svobodu a třeba i život. V sobotu se nechala početná skupina návštěvníků zlákat do míst někdejší železné opony.