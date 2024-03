Obrazy 1993-2023, jednoduchý a věcný je název kdyňské výstavy Romany Nejdlové. Její tvorba však není v žádném případě strohá, a dokonce vás dokáže velikonočně naladit.

Muzeum příhraničí ve Kdyni vystavuje obrazy Romany Nejdlové. | Foto: TIC Kdyně

Do Muzea příhraničí ve Kdyni můžete k jejím obrazům zavítat před svátky jara i po nich – až do 11. dubna.

„Datum a místo narození ovlivňují cesty, na kterých se v životě pohybujeme, dávají nám křídla a směr,“ vyjadřuje se domažlická rodačka, jíž v čase dětství a studií bylo domovem právě město Kdyně. Současně začala velmi záhy malovat. „Dechem mě formovalo pohraničí,“ přiznává. Ač se později odstěhovala do Prahy, na Kdyňsko se dodnes ráda vrací. I proto, že tady žije mnoho jejích nejbližších.

„Potěší vás obrazy plné citlivého vnímání okolního světa autorky, budete vnímat její hravost a otevřené srdce. Duchovní tematika u některých obrazů vám připomene blížící se Velikonoce,“ zdůrazňují pořadatelé z Turistického informačního centra Kdyně. Už o vernisáž 5. března, kterou hudbou obohatili Martin Krajíček a Oldřich Nejdl, měla veřejnost takový zájem, že lidé stáli téměř ve frontě.

Posuďte sami, jak Romana Nejdlová dovede vidět svůj rodný kraj a zpracovat i tak velké náměty, jako je Ukřižování Ježíše Krista. Příležitost navštívit výstavu trvá každý všední den od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, v neděli vždy od 14 do 16 hodin. (pd)