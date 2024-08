Známý poutní kostel sv. Vavřince v Domažlicích se stal terčem zloděje vloni v dubnu. Lidé to považovali za nehoráznost, že si někdo něco takového dovolil. „Přijali jsme oznámení o vloupání do kostela sv. Vavřince, kdy neznámý pachatel odcizil sochy a obrazy,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Zloděj se do kostela dostal po vypáčení vstupních dveří. Na místo vyjel kriminalistický technik, který zajistil stopy a ohledal místo činu. Zklamán z takového činu byl rovněž farář Miroslaw Gierga, který si nepamatoval, že by se něco takového někdy v tomto kostele stalo. Je lidmi oblíbený a vyhledávaný a z vykradení mu bylo velmi smutno. „Je mi to moc líto, obzvláště když jde o Vavřineček, který je nám tak blízký, nejen věřícím. Kostel je poutním místem, kde se schází mnoho lidí, nejen Chodů. Neumím vyčíslit, jaká je finanční škoda, ale rozhodně větší je ta morální a duchovní, že se někdo rozhodl krást na Vavřinečku,“ řekl Deníku po vykradení farář.

Nyní se dvě sochy a svícny do kostelíku vrátí. V pátek je předá faráři Plzeňan, který si nepřál být jmenován. „Sbírám takové věci, znám spoustu lidí. Byl jsem na dovolené a někdo mi nabídl, zda bych nechtěl sochy koupit s tím, že nejsou kradené. Já jsem však pochybnosti měl. Tak jsem je koupil a pak hledal, odkud by mohli být. A přišel jsem na to, že jsou ze sv. Vavřinečka. Rozhodl jsem se je tak vrátit, aby byly tam, kam patří,“ řekl nálezce. Jsou zhruba 90 cm vysoké, vyrobil je řezbář Václav Hůrka a jsou datovány do roku 1907.

Z nálezu má farář radost. „Je hezké, že se pán rozhodl sošky nám věnovat. Mám radost, že se sošky vrátí, i když jsem upřímně čekal, že se ztracené věci podaří vypátrat dříve,“ sdělil farář Gierga, který přiznal, že ho tehdy silně zasáhlo, že se někdo odvážil vloupat do kostela právě na Vavřinečku, který je oblíbeným poutním místem. „Po události, která se odehrála vloni, je kostel již více zabezpečen,“ dodal farář.