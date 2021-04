Hudbu složili kytaristé Martin Šobr starší a mladší. Zpěvačka Eliška Jáchimová je zase autorkou textu. Ten napsala na střeše rodinného domu. „Zvlášť v létě je to skvělé místo, odkud je hezký výhled a kde se mi dobře tvoří. Než vyšel klip, rodiče nevěděli, že na střechu chodím,“ přiznala patnáctiletá Eliška Jáchimová.

Samotná nahrávka písně vznikla v klatovském studiu ExAvik. „Strávili jsme tam dva dny. Práce se vším všudy zabrala osm deset hodin a bylo to moc příjemné,“ zhodnotil Martin Šobr starší ze Staňkova. Zatímco on už má s nahráváním z předchozích let zkušenosti, pro zbytek kapely to byla premiéra. Hlavně zpočátku bojovali nováčci s trémou. „Byla slyšet každá chyba. Mikrofony nic neodpustí. Ale byla to pořádná škola a posunula nás dál. Nakonec vše dobře dopadlo,“ shodli se.

Lioniku má vlastně na svědomí Martin Šobr starší, jemuž je 45 let, a jeho sedmnáctiletý syn. První hraje na basovou, druhý na elektrickou kytaru. V březnu 2019 je napadlo založit kapelu, a tak přizvali svého souseda a dalšího kytaristu, šestnáctiletého Marka Lišku, a o rok staršího bubeníka Šimona Hesse z nedalekých Všekar. A poté oslovili Elišku Jáchimovou. „Já jediný jsem samouk, ostatní chodili na základní umělecké školy. Ve spoustě věcí jsou lepší muzikanti než já. Ostatně to je jeden z důvodů, proč mě práce s muzikanty o generaci mladšími baví,“ řekl Šobr starší.

Pokud by se mohlo zdát, že coby nejstarší člen skupiny má hlavní slovo, opak je pravdou. „Jsme všichni narození ve znamení Lva. Každý máme svoji hlavu, takže než se občas dohodneme, trvá to,“ uvedla Eliška Jáchimová.

Ona i ostatní členové Lioniky jsou rádi, že i v době epidemie koronaviru se mohli v omezené míře setkávat, trénovat a tvořit. „Bylo to pro nás zpestření a po dlouhé době se zase něco dělo,“ doplnila. Singl Chaos zveřejnili na YouTube a sociálních sítích, lidé ho mohli slyšet i v rádiu Fajn Rock Music. Klip, který nedávno také vyšel, vytvořil jejich kamarád Adam Drudík.