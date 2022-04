Podle ředitele Střední školy v Plané na Tachovsku Josefa Máry bude škola k uchazečům přistupovat individuálně. „Ukrajinci žijí v Čechách už dlouhé roky a my budeme k uprchlíkům přistupovat stejně jako k těm, kteří přišli před válkou. To znamená, že si s nimi promluvíme o jejich dosavadním vzdělání a zjistíme jejich jazykovou vybavenost,“ popsal Mára s tím, že do výuky budou nově příchozí Ukrajinci nastupovat od září a do té doby mají dostatek času, aby se dorozuměli česky. „Jsme učňovská škola a tak máme možnost s žáky variabilně pracovat. Pokud tedy někdo nebude ovládat češtinu do dostatečné míry, nabídneme mu obor s nižší kvalifikací a až se zlepší, můžeme ho přesunout na obor s kvalifikací vyšší,“ vysvětlil ředitel.